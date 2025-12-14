“Con énfasis distintos...”: Jeannette Jara afirma que tiene tres discursos preparados para la noche

La candidata presidencial del oficialismo y la DC fue consultada sobre su proceder tras el término de la jornada electoral.

Este domingo, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannete Jara, confesó tener tres discursos preparados una vez que den los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Desde Conchalí, la exministra del Trabajo sostuvo a la prensa que ha realizado “toda la pega que había que hacer. Ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”.

Tras ser consultada, afirmó tener distintos discursos listos para el cierre de la jornada. “Hay tres discursos. Siempre hay discursos con énfasis distintos” dependiendo del escenario.

De todas formas, la candidata enfatizó que, “lo esencial, más que lo que a uno le escriben, es lo que uno siente y piensa, y eso es solo una cosa… que vamos a ganar”.

Para esta segunda vuelta presidencial, se dispusieron más de 3 mil locales de votación a lo largo del país y se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas.