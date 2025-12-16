Con drones y luminarias para Año Nuevo: Las comunas que confirmaron fuegos artificiales y espectáculos este 31 de diciembre

A pocas semanas del término de 2025, varias comunas del país ya definieron sus celebraciones para recibir el 2026, con espectáculos que combinan fuegos artificiales de bajo impacto, shows de drones y propuestas inclusivas.

Cuando restan poco más de dos semanas para que termine 2025, distintas comunas del país ya confirmaron cómo será la bienvenida al 2026.

Las celebraciones, aunque acotadas en número, apuestan por espectáculos de alto impacto visual que combinan fuegos artificiales tradicionales, shows de drones y propuestas pensadas para reducir el ruido y ampliar la inclusión, lo que anticipa una alta asistencia de público.

Más al norte, Iquique optó por una celebración completamente tecnológica. La comuna aprobó un show de 1.500 drones, los que darán forma a 13 figuras inspiradas en la identidad local y en la llegada del nuevo año, marcando una alternativa a la pirotecnia tradicional, recogió Meganoticias.

En tanto, en Los Vilos, Región de Coquimbo, decidió volver a realizar fuegos artificiales luego de una consulta ciudadana efectuada en noviembre.

Fuegos artificiales, playa y mar

En la Región de Valparaíso, uno de los eventos más esperados es el regreso del Año Nuevo en el Mar.

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la realización del espectáculo, de bajo impacto sonoro, que será ejecutado por la empresa El Vaquero y contará con lanzamientos desde sectores marítimos como el Espigón, Avenida Francia, cerros Barón y Placeres, Santa María y caleta Portales.

A esto se suman puntos en tierra, entre ellos Piedra Feliz y el Molo de Abrigo.

También en la zona costera, Viña del Mar anunció un espectáculo de 18 minutos que incorporará pirotecnia de bajo ruido y efectos lumínicos nunca antes utilizados en Chile.

Los fuegos se observarán desde áreas como Recreo, Miramar, avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca, además de un punto terrestre ubicado en Punta Ossa, junto a Playa del Deporte, en el sector de Las Salinas.

Santiago tendrá el espectáculo de la Torre Entel

Por su parte, Santiago confirmó el retorno del histórico espectáculo de Año Nuevo en la Torre Entel.

El evento tendrá una duración de 15 minutos e incluirá más de 7.000 monotiros, distribuidos en 217 puntos, además de un despliegue de 1.000 drones, iluminación especial y música en vivo.

Entre los artistas confirmados se encuentran Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.