“Los comunistas también tenemos derecho a tener iPhone”: La frase de Jara para defender su militancia durante debate

En su intervención en el seminario “Propuestas para Chile 2026-2030", la exministra desmintió rumores sobre bienes en el extranjero y cuestionó los prejuicios hacia la izquierda, además de lanzar duras críticas a la derecha y a Evelyn Matthei por sus dichos sobre el golpe de Estado.

En un tono directo y sin evasivas, la candidata presidencial de centroizquierda Jeannette Jara sorprendió este martes al abordar de forma frontal los cuestionamientos hacia su militancia comunista y su situación económica personal.

Fue durante su participación en el seminario “Propuestas para Chile 2026-2030”, organizado por Clapes UC, donde dijo una frase que rápidamente generó eco en redes sociales y círculos políticos: “Contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir mal en la vida. También tenemos derecho a tener iPhone”.

La afirmación surgió mientras la exministra respondía a críticas sobre su patrimonio, y en particular, a rumores sobre supuestos bienes en el extranjero.

“Me inventaron que tengo un departamento en Caracas. Ni siquiera conozco Venezuela. Y no soy pro Maduro. Por el contrario”, afirmó.

Jara aprovechó ese momento para poner sobre la mesa una discusión que considera de fondo: los prejuicios sobre quienes militan en la izquierda.

“Tengo mi patrimonio, sí. Y estoy contenta por eso”, añadió. “Lo que me gustaría es que todos los chilenos y chilenas pudieran tener lo mismo”.

Cuestionamientos a la derecha y Evelyn Matthei

En el mismo evento, la abanderada de la centroizquierda también se refirió a temas estructurales como la justicia social, la necesidad de construir mayorías amplias para gobernar, y criticó con dureza a su contraparte en la derecha, Evelyn Matthei, por sus declaraciones sobre el golpe de Estado de 1973.

“Me imagino que porque a lo mejor la discusión tributaria, constitucional y la convulsión que hemos vivido como país no les ha gustado (a los inversionistas nacionales), por las mismas razones que ahora le plantean a la derecha que si no hay lista única no hay platita“, indicó la exsecretaria de Estado.

En la misma línea, puntualizó diciendo: “Cuando se pierde la vergüenza y se dice que hubo muertes que se justificaron para después decir que no se justificaron y se le contesta a una persona del mismo pensamiento político en vez de a los familiares de las víctimas, que fue a quien se ofendió directamente, realmente yo veo que la brújula del respeto a los derechos humanos se relativiza”.