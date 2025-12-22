Comunidad Judía de Chile condenó despliegue de bandera de Hamás durante Jánuca en Puerto Montt

Desde la Comunidad Judía de nuestro país emplazaron a las autoridades a actuar frente a actos, pues advierten que "la normalización de estos atentan directamente contra la convivencia, el diálogo interreligioso y los valores fundamentales".

Este lunes la Comunidad Judía de Chile publicó un comunicado en el que condenan el despliegue de una bandera de apoyo a Hamás mientras se desarrollaba una actividad por el Jánuca en la comuna de Puerto Montt.

“Condenamos de forma enérgica los hechos ocurridos durante la celebración de Jánuca en la ciudad de Puerto Montt, realizada en un espacio público y organizada por comunidades cristianas evangélicas como un gesto de fraternidad interreligiosa y respeto por la diversidad de creencias”, señalan en el comunicado.

Hamás es una organización terrorista ❗️

Mostrar su bandera en una ceremonia judía de Janucá en Puerto Montt 🇨🇱 no es protesta ni opinión política: es celebración del terrorismo e incitación a la violencia‼️ @comjudiachile @WAINRAIHGT @ale_santanat pic.twitter.com/BQd4Z0lA7r — Marina Rosenberg (@_MarinaRos) December 22, 2025

En esa línea el carácter de terrorista de la organización es lo que más alertas levanta en la comunidad, donde recordaron hechos recientes como los ataques en Sídney, Australia, donde 16 personas fueron asesinadas en un ataque perpetrado por dos sujetos.

“La normalización de estos actos atentan directamente contra la convivencia, el diálogo interreligioso y los valores fundamentales que sostienen nuestra vida en común”, continúa la Comunidad Judía.

Por ello, afirmaron que es fundamental que las autoridades competentes puedan adoptar medidas para resguardar el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.

Declaración Pública Comunidad Judía de Chile pic.twitter.com/gY0OGyN9lm — Comunidad Judía de Chile (@comjudiachile) December 22, 2025

Si bien la bandera verde con la Shahada en blanco ha sido utilizada por más grupos y organizaciones fundamentalistas islámicas, se le conoce como un símbolo de apoyo a Hamás. La Shahada es la profesión de fe del Islam, una frase en que se reconoce a su dios como el único dios, y a Mahoma como su profeta.