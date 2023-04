Ante el fallido proceso de compra de la ex Clínica Sierra Bella, la alcaldesa Irací Hassler les pidió la renuncia al director jurídico y al secretario de Planificación Comunal del municipio de Santiago.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una resolución en la que señaló que era injustificado el valor cuatro veces superior al avalúo fiscal que pretendía pagar la administración local.

En concreto, el ente fiscalizador determinó que “no es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $8.252.873.341, que pretendía efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”.

Las denuncias investigadas por Contraloría acusaban que el municipio Santiago había adquirido la propiedad por más de $8.200 millones. Sin embargo, un mes antes, la sociedad vendedora había desembolsado $2 mil millones por el inmueble.

“Hacer valer responsabilidades”

Durante un punto de prensa de este viernes, la alcaldesa reiteró la decisión de desistir en la compra del ex recinto de salud anunciada el jueves.

Además, indicó que, como gobierno local, “nos parece fundamental que todas las responsabilidades sean asumidas y eso implica iniciar los sumarios administrativos correspondientes, las acciones legales contra los tasadores y también hacer valer responsabilidades políticas y técnicas en este proceso”.

“Es por ello que he decidido también pedir la renuncia al director jurídico y al secretario de Planificación Comunal del municipio de Santiago“, afirmó.

“Oportunismo político de la derecha”

Ante la exploración de antecedentes por parte de personeros de oposición para solicitar la renuncia de la alcaldesa Hassler, la jefa comunal sostuvo que “no hay ningún fundamento para aquello“.

“Pero además, lamentamos el oportunismo político la derecha que ha estado presente, no solo en este, sino que en distintos momentos de nuestra administración”, agregó.

Bajo ese punto, la jefa comunal dijo que “no es primera vez que instalan algunas actorías esos temas, incluso, cuando inventaron que yo habría dado alguna instrucción de no aplicar normativa vigente en nuestro país, que tuvo también alta repercusión pública y mediática, no así tanto la resolución de Contraloría que nos dio la razón justamente de que jamás había existido esa resolución”.

“Por lo tanto, no nos sorprende esa actitud. Lo que sí es muy lamentable y evidente es que no les importa la salud de las personas, y eso sin duda que es una noticia lamentable para nuestro país”, sentenció.