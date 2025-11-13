Cómo la venta del teléfono de la víctima delató a su presunto asesino: Detalles de indagatoria por crimen de Valentina Alarcón

Robinson René Saunders González, de 33 años y conocido como “El Cebolla", fue formalizado y puesto en prisión preventiva tras ser vinculado directamente con la violación y asesinato de la joven. Permanecerá en prisión preventiva durante los 180 días que dure la investigación.

La desaparición y muerte de Valentina Alarcón, joven de 23 años, que fue hallada muerta el pasado 25 de octubre en un inmueble utilizado como narco bunker, en la comuna de La Pintana, ha dejado a un imputado y una serie de pistas.

Robinson René Saunders González, de 33 años y conocido como “El Cebolla”, fue formalizado y puesto en prisión preventiva tras ser vinculado directamente con la violación y asesinato de la joven. Permanecerá en prisión preventiva durante los 180 días que dure la investigación.

Durante este período, se realizarán pericias forenses y biológicas al cuerpo de Valentina para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y confirmar el rol exacto del imputado.

Una venta que lo delató

Según la investigación del Ministerio Público, Saunders cometió un error clave tras el crimen: vendió el teléfono de la víctima por $10 mil a un microtraficante de la zona.

La geolocalización del dispositivo permitió a los investigadores rastrear al comprador y, posteriormente, vincular a “El Cebolla” con el homicidio, confirmando su presencia en el lugar de los hechos.

El rol de Saunders en el microtráfico

La Policía de Investigaciones (PDI) detalló que Saunders operaba como microtraficante en La Pintana y formaba parte de una banda que tomaba control de inmuebles para sus actividades ilícitas.

“No es una organización, sino parte de una banda”, explicó el prefecto Jorge Abate, agregando que el inmueble donde fue encontrada Valentina “no era habitado, sino utilizado exclusivamente para tráfico y consumo de drogas”, recogió Meganoticias.