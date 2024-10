“Hay diferentes tipos de eclipses, lo que significa que hay diferentes tipos de seguridad a los que se debe prestar atención”, explican los expertos. A continuación te mostramos maneras de proteger tus ojos para que puedas ver el eclipse.

(CNN) – El 8 de abril, los observadores del cielo de Norteamérica disfrutarán de un eclipse solar total que pasará por México, Estados Unidos, Canadá y por parte de Chile.

Además, es primera vez que un eclipse puede ser visualizado desde Rapa Nui.

Los aficionados a los eclipses ya están reservando hoteles que coincidan con la trayectoria del eclipse total, y los expertos aconsejan hacer planes ahora para no perdérselo.

Esto se debe a que no volverá a verse un eclipse solar total en Estados Unidos hasta agosto de 2044. (Han pasado casi seis años desde el “Gran Eclipse Americano” de 2017.) Y un eclipse anular no volverá a aparecer en esta parte del mundo hasta 2046.

¿Cómo proteger tus ojos durante un eclipse y qué pasa si miras sin protección? Esto es lo que sabemos.

¿Por qué no deberías mirar directamente el eclipse?

Según la NASA, el único momento en el que es seguro ver el Sol sin protección para los ojos es durante la “totalidad” de un eclipse solar total, o los breves momentos en que la Luna bloquea completamente la luz del Sol.

“Hay diferentes tipos de eclipses, lo que significa que hay diferentes tipos de seguridad a los que se debe prestar atención”, dijo la Dra. Carrie Black, responsable del Programa de la Fundación Nacional de Ciencias para el Observatorio Solar Nacional. “Durante un eclipse anular, debido a que la superficie del Sol no está completamente cubierta, se deben usar anteojos o ver de manera indirecta en todo momento”.

Mirar directamente al Sol puede provocar ceguera o problemas de visión. Durante el eclipse solar total de 2017, a una mujer joven se le diagnosticó retinopatía solar, que es daño en la retina por la exposición a la radiación solar, en ambos ojos, después de ver el eclipse con lo que los médicos creían que eran gafas para eclipse que no cumplían con los estándares de seguridad.

No existe tratamiento para la retinopatía solar. Puede mejorar o empeorar, pero es una condición permanente.

Uso de gafas para eclipses y visores solares

Para ver el eclipse anular, usa gafas de eclipse certificadas o utiliza un visor solar de mano. Por otra parte, puedes observar el Sol con un telescopio, binoculares o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte frontal, que actúa de la misma manera que lo harían las gafas para eclipses.

“Necesitas gafas para eclipses solares certificadas que cumplan con la norma ISO 12312-2. Hay muchos vendedores seguros en línea”, afirmó Alex Lockwood, líder de Integración y Contenido Estratégico de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA. “No podemos enfatizar lo suficiente lo importante que es obtener un par de gafas de eclipse solar certificadas y seguras para poder presenciar este evento anular”.

Las gafas de sol no funcionarán en lugar de las gafas para eclipses o los visores solares, que son 100.000 veces más oscuros y cumplen con un estándar de seguridad internacional.

Las lentes de las gafas para eclipses solares están hechas de polímero negro, o resina con partículas de carbono, que bloquea casi toda la luz visible, infrarroja y ultravioleta, según The Planetary Society. Las gafas de sol no bloquean la radiación infrarroja.

Para conocer fabricantes y revendedores seguros de gafas y filtros para eclipses para dispositivos ópticos, incluidas cámaras y teléfonos inteligentes, consulte la lista elaborada por la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Es importante que te pongas los lentes para eclipse antes de mirar hacia arriba y recuerda dejar de ver el Sol antes de volver a quitártelas. Hay que estar siempre atento a los niños que usen gafas de eclipse para asegurarse de que no se las quiten mientras miran al Sol.

Si normalmente usas anteojos, mantenlos puestos y colócate anteojos para eclipses o sostén un visor de mano frente a ellos, según la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Según la NASA, no mires el Sol a través de ningún dispositivo óptico sin filtro (lente de cámara, telescopio, binoculares) mientras usas anteojos para eclipses o un visor solar portátil. Los rayos solares aún pueden quemar a través del filtro de las gafas o del visor, dado lo concentrados que pueden estar a través de un dispositivo óptico, y pueden causar daños oculares graves.

También es posible utilizar filtros de soldadura para ver el eclipse de forma segura porque el estándar de seguridad internacional se derivó parcialmente del uso de dichos filtros para ver el Sol.

Los filtros de soldadura hechos de vidrio templado o policarbonato recubierto de metal y con un número de tono de 12 o superior permiten una visualización segura, pero muchos consideran que el tono 13 o 14 es el mejor y similar a usar gafas para eclipses, según la Sociedad Astronómica Estadounidense. Solo debes saber que el Sol aparecerá verde en lugar de un color naranja amarillento o blanco. Estos filtros no suelen encontrarse en los estantes de las tiendas de suministros, pero pueden estar disponibles en línea.

No se recomiendan los cascos de soldadura ajustables o que se oscurecen automáticamente porque es posible que no se oscurezcan lo suficientemente rápido como para ver el Sol.

Prepárate para el próximo eclipse

Siempre que las gafas de eclipse o los visores solares que estés utilizando cumplan con el estándar de seguridad ISO 12312-2 y no estén rotos, rayados o dañados de ninguna manera, no “caducan” y pueden usarse indefinidamente. Además, no hay límite en cuanto a cuánto tiempo puedes ver el Sol mientras los usas.

Algunos lentes y visores llevan advertencias obsoletas sobre el uso de las gafas durante más de tres minutos seguidos o recomiendan tirarlas después de más de tres años, pero estas no se aplican a los visores con certificación ISO 12312-2, de acuerdo a la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Guarda tus lentes y visores para el eclipse solar total de abril, almacenándolos a temperatura ambiente en un sobre o en su embalaje original para evitar rayones.

Nunca uses agua, limpiador de vidrios, toallitas húmedas para bebés u otras toallitas húmedas para limpiar los anteojos de eclipse; la humedad podría hacer que los marcos de cartón se desprendan de las lentes. En su lugar, limpia cuidadosamente las lentes con un pañuelo de papel o un paño.

Visualización indirecta del eclipse

Si no tienes gafas certificadas a mano, los eclipses también se pueden ver indirectamente utilizando un proyector estenopeico, como un agujero perforado en una ficha. Estos funcionan cuando estás de espaldas al Sol y sostienes la tarjeta. El orificio proyecta una imagen del Sol en forma de media luna o de anillo en el suelo u otras superficies.

Pero nunca mires al Sol ni lo mires directamente a través del orificio.

Otros proyectores estenopeicos que quizás ya tengas a mano incluyen coladores, sombreros de paja o cualquier cosa que tenga pequeños agujeros. O simplemente puedes levantar las manos, separar los dedos y cruzarlos para crear un patrón de gofre. El pequeño espacio intermedio reflejará la media luna del Sol durante un eclipse parcial o un anillo de fuego durante el eclipse anular.

¿Estás parado junto a un árbol frondoso? Los pequeños espacios entre las hojas reflejarán los patrones de la fase del eclipse en el suelo.