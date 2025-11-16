“Como es tradición” Camila Vallejo confirma mensaje presidencial: Presidente Boric hablará en La Moneda tras conocerse los resultados de las elecciones

La vocera destacó la alta participación en la jornada electoral, llamó a sufragar informados y afirmó que el Ejecutivo seguirá centrado en cumplir su agenda hasta el final del mandato

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó este domingo que el Presidente Gabriel Boric entregará un mensaje al país una vez que finalice el proceso de votación presidencial y parlamentaria.

Desde el Liceo Indira Gandhi, en La Florida, donde ejerció su sufragio, la autoridad sostuvo que esta intervención responde a una práctica que se repite en los procesos electorales desarrollados bajo la actual administración. Según explicó, el mandatario “se va a referir al resultado de la jornada” y valorará el ejercicio democrático desplegado a lo largo del país.

Alta participación y llamado a votar informados

Vallejo destacó el ambiente observado durante la mañana en su local de votación, donde registró alta concurrencia. La vocera afirmó que este escenario “será la tónica durante todo el día a nivel nacional y también entre los chilenos en el exterior”. En esa línea, reiteró el llamado del Presidente Boric a sufragar informados y subrayó que “cada voto vale y es muy importante que la gente siga participando de manera informada”.

Respecto al desarrollo del proceso electoral, Vallejo remarcó la relevancia institucional de la jornada. Señaló que “aquí está en juego la consolidación de la democracia”, insistiendo en que un sistema democrático fortalecido contribuye a un país mejor. Asimismo, aseguró que el Gobierno continuará con su labor hasta el final del mandato, precisando que “de aquí al 11 de marzo tenemos que cumplir con los compromisos” y que el Ejecutivo mantiene activa su agenda legislativa.

La ministra reiteró que el Presidente Boric se dirigirá a los chilenos durante la noche, una vez que los resultados oficiales estén claros, tal como ocurrió en comicios anteriores.