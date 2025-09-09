¿Cómo celebran los chilenos las Fiestas Patrias? La mayoría prefiere hacer asados, tomar terremoto y comer empanadas

Activa Research realizó un estudio detallando cuáles son las preferencias de los chilenos y chilenas para festejar las fiestas patrias.

Con el objetivo de conocer las preferencias de los chilenos y chilenas de cara a las Fiestas Patrias, Activa Research elaboró un informe en el que analizaron cómo se celebra esta festividad, teniendo en cuenta la comida, bebestibles, los símbolos y costumbres que representan estas fechas, y qué actividades se disfrutan.

El estudio se realizó mediante 1.053 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes de Santiago y regiones.

En primer lugar, un 52,8% declaró que las Fiestas Patrias son muy importantes, mientras que un 22,5% dijo que la fecha no tiene nada de importante.

Respecto a los símbolos que caracterizan esta festividad, hay tres que encabezan las respuestas: las fondas (49,9%), la bandera de Chile (39,6%) y la Parada Militar (39,3%).

Además, un 19,3% de los consultados señaló que viajará durante las Fiestas Patrias. El 2024 la cifra era de 22,4% y el 2019 era de 26%.

¿Viajarán dentro o fuera de Chile? Según el sondeo, un 93,7% de los chilenos visitará lugares dentro del país, mientras que un 6,3% escogió destinos internacionales.

Lee también: Proyectan que más de 550 mil pasajeros viajarán dentro y fuera del país durante las Fiestas Patrias

¿Qué comen y toman los chilenos para el 18?

Sobre el enunciado “Pensando en las comidas típicas que se comen en Fiestas Patrias, ¿cuáles son tus preferidas?”, un 82,9% respondió que le gustan más las empanadas y un 71,3 % prefiere el asado de carne a la parrilla.

Le siguen el choripán (47,3%), anticucho (43,2%), ensaladas (31%), asado al palo (17,7%), cazuela (15,9%), mariscos/pescados (15,3%) y curanto (9,7%).

Entre las carnes, lidera el gusto por el vacuno (82,1%), seguido por el pollo (60,8%), cerdo (55,2%) y cordero (21,1%).

En cuanto a los bebestibles, un 48,5% de los entrevistados declaró que le gusta el terremoto, mientras que un 36,2% prefiere bebidas o gaseosas solas.

Le siguen el vino (31,8%), cerveza (29,2%), jugos (27,4%), chicha (21,1%) y piscola (14,5%).

Lee también: “Doña Peta” y “Emporio Zunino”: Las empanadas con historia que mantienen viva la tradición en Santiago en Fiestas Patrias

Asimismo, el gasto estimado de este año, teniendo en cuenta alimentación, salidas, viajes, entretenimiento, bebestibles y más, es de $132.000, 10 mil pesos menos que el año pasado.

¿Qué actividades prefieren hacer los chilenos para el 18?

Respecto a la pregunta “¿Cuáles son tus actividades preferidas, que te gusta realizar durante Fiestas Patrias?”, un 56,1% respondió que prefiere hacer asados en el hogar con la familia.

Las otras respuestas fueron: quedarme en la casa a descansar (41,4%), ir a una fonda (30,5%), ver la Parada Militar (28,2%), escuchar música (24,8%), ver televisión (18,8%), salir a parques/plazas (18,8%), juegos típicos (18,7%), bailar cueca (17,5%) y más.