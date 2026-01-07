Comisión de Salud del Senado aprueba idea de legislar normativa que exige la rotulación de alimentos ultraprocesados

Los parlamentarios dieron su voto favorable "conscientes de los altos índices de sobrepeso y obesidad".

Esta semana, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar la normativa que exige la rotulación de alimentos ultraprocesados y restringe su publicidad.

La senadora Ximena Órdenes y sus pares Iván Flores (presidente), Francisco Chahuán y Juan Luis Castro dieron su voto a favor “conscientes de los altos índices de sobrepeso y obesidad“.

En la sesión, los parlamentarios reconocieron que el consumo de los productos ultraprocesados es uno de los factores más determinantes de la malnutrición por exceso.

La moción, presentada por la senadora María José Gatica, busca rotular como ultraprocesados aquellos productos alimenticios que contengan más de cinco ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales.

Asimismo, la iniciativa indica que la publicidad de estos productos no podrá estar dirigida a niños menores de 14 años, entendiendo por publicidad toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto.

“El bajo costo de los snacks, platos preparados, comida rápida, néctar de fruta, aguas saborizadas, pan de molde, vienesas, nuggets y productos lácteos, entre otros, haría que miles de chilenos los elijan diariamente, desconociendo lo perjudicial que resulta en muchos casos para la salud“, señalaron desde el Senado.

La oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO, Daniela Godoy, sostuvo que desde la organización ven a este proyecto como un complemento de la ley de rotulado existente “que ya ha rebajado la ingesta de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías en un 23% per cápita, ha generado mayor conciencia en los consumidores sobre lo que compran y ha llevado a la industria a reformular sus preparaciones”.