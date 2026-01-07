País senado

Comisión de Salud del Senado aprueba idea de legislar normativa que exige la rotulación de alimentos ultraprocesados

Por CNN Chile

07.01.2026 / 13:50

{alt}

Los parlamentarios dieron su voto favorable "conscientes de los altos índices de sobrepeso y obesidad".

Esta semana, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar la normativa que exige la rotulación de alimentos ultraprocesados y restringe su publicidad.

La senadora Ximena Órdenes y sus pares Iván Flores (presidente), Francisco Chahuán y Juan Luis Castro dieron su voto a favor “conscientes de los altos índices de sobrepeso y obesidad“.

En la sesión, los parlamentarios reconocieron que el consumo de los productos ultraprocesados es uno de los factores más determinantes de la malnutrición por exceso.

La moción, presentada por la senadora María José Gatica, busca rotular como ultraprocesados aquellos productos alimenticios que contengan más de cinco ingredientes formados a partir de procesos químico-industriales.

Asimismo, la iniciativa indica que la publicidad de estos productos no podrá estar dirigida a niños menores de 14 años, entendiendo por publicidad toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto.

“El bajo costo de los snacks, platos preparados, comida rápida, néctar de fruta, aguas saborizadas, pan de molde, vienesas, nuggets y productos lácteos, entre otros, haría que miles de chilenos los elijan diariamente, desconociendo lo perjudicial que resulta en muchos casos para la salud“, señalaron desde el Senado.

La oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO, Daniela Godoy, sostuvo que desde la organización ven a este proyecto como un complemento de la ley de rotulado existente “que ya ha rebajado la ingesta de productos altos en sal, azúcar, grasas y calorías en un 23% per cápita, ha generado mayor conciencia en los consumidores sobre lo que compran y ha llevado a la industria a reformular sus preparaciones”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Bits Las novedades de Samsung en el CES 2026: Nueva serie Galaxy Book6, el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo y más
Devolución masiva de excedentes de Isapres: estas son las fechas de pago de enero
Incendio afecta ladera sur del Parque Metropolitano
Sebastian Stan negocia su ingreso a 'The Batman Part II' junto a Robert Pattinson y Scarlett Johansson
Alerta de seguridad en autos Nissan Navara vendidos entre 2022 y 2025: Tienen "deficiencia en la sujeción del tubo de freno"
"Quienes deberían...": Embajador de Estados Unidos responde al presidente Boric tras crítica a líderes "serviles" a Donald Trump