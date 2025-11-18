Comisión Revisora aprobó acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow

El informe aprobado por la instancia no es vinculante, por lo que no intercede en la decisión que se tomará en la Sala de la Cámara.

La Comisión Revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe sobre la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

La instancia, que está compuesta por los parlamentarios Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA), iba a sesionar el lunes, pero se pospuso para esta jornada debido a falta de quorum.

Cabe recordar que el informe no es vinculante, por lo que no intercede en la decisión que deberá ser discutida en la Sala de la Cámara.

La votación de la acusación programada para el jueves, pero si presupuesto se despacha hoy, la acusación se vería mañana miércoles en la Sala de la Corporación.

Cabe recordar que Pardow dejó el Ministerio de Energía luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las cuentas de luz. Posteriormente, surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.