Comisión de Libertad Condicional rechaza solicitud de Mauricio Ortega: “No cumplía con los requisitos”

El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro, informó que de manera unánime se rechazó el beneficio de la libertad condicional para Mauricio Ortega, debido a que “no cumplía con los requisitos que lo hicieran apto para una adecuada reinserción social”.

Durante este viernes, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique determinó, en votación unánime, rechazar la solicitud de libertad condicional presentada por Mauricio Ortega. Esto, luego de que la Corte Suprema ordenara su reingreso al Centro Penitenciario de Aysén y la realización de una nueva sesión para revisar su caso.

“En forma unánime se ha rechazado la postulación y, en consecuencia, el beneficio de la libertad condicional al condenado Mauricio Ortega”, señaló el ministro.

Castro explicó que la decisión se fundamenta en la incorporación de nuevos antecedentes técnicos: “Se incorpora un nuevo requisito, que es el informe penitenciario pertinente, elaborado por el área técnica de Gendarmería, que demostraba que el solicitante no cumplía con los requisitos que lo hicieran apto para una adecuada reinserción social”.

La sesión fue presidida por el ministro Pedro Castro Espinoza, presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y contó con la participación de las magistradas Mónica Coloma y Joelly Cares, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal; los jueces de Garantía Fabiola Muñoz y Rodrigo Grez; además del secretario de la comisión y ministro de fe, Gastón Hernández.

En ese contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó: “Valoramos la decisión de la Comisión y destacamos que, en esta oportunidad, la víctima haya sido debidamente notificada y escuchada, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Tal como hemos señalado, nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad y protección de Nabila Rifo y su familia”.

Por su parte, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, complementó: “Tal como lo hemos hecho todos estos años, a través de los equipos regionales del Ministerio y del Servicio, continuaremos apoyando a la víctima y su familia, acompañándola y velando por sus derechos, tal cual lo hacemos con todas las mujeres que lo requieran”.

Los antecedentes del caso

Cabe recordar que durante octubre el SernamEG presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el objetivo de resguardar la seguridad de la víctima y dejar sin efecto la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que había otorgado el beneficio. Dicha resolución no consideraba el informe desfavorable elaborado por Gendarmería de Chile, el cual evidenciaba la existencia de condiciones que no garantizaban la seguridad de la víctima.

Los equipos regionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del SernamEG han mantenido un acompañamiento a la víctima y su familia desde 2022.

En 2017, la Corte Suprema revisó el caso y decidió recalificar el delito de femicidio frustrado como “lesiones graves gravísimas”. Por esta razón, redujo la condena y fijó una pena de 18 años de cárcel para Mauricio Ortega.