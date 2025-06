Comisión “Arica 100”: Instancia busca conmemorar centenario del Tratado de Lima

La iniciativa realizó su primera sesión este lunes en La Moneda y busca conmemorar la incorporación de Arica al territorio nacional.

Este lunes se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial “Arica 100”.

La instancia, que fue encabezada por el presidente Gabriel Boric en La Moneda, tendrá labores de asesoramiento en la definición, diseño y programación de la conmemoración del centenario del Tratado de Lima, firmado en 1929, y con el cual Arica se incorporó al territorio nacional.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de la Segpres, Macarena Lobos; y el subsecretario de la Segpres, Nicolás Facuse.

El mandatario remarcó que “en Chile estamos tremendamente orgullosos de lo que significa Arica; sin embargo, ese orgullo no se ha traducido históricamente en la preocupación y obras concretas que se requieren“.

En esa línea, manifestó que recibirá la propuesta con “mucha seriedad” y mirando no solo como jefe de Estado, sino que también “como un habitante que viene de zonas extremas y que sabe que si no hay un apoyo por parte del Estado, muchas veces por producto de las lógicas de la rentabilidad social y el número de habitantes, muchos proyectos quedan en el tintero y esto no puede ser solamente declaración de buenas intencione”.

De qué se trata “Arica 100”

La Comisión será liderada por el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, quien tendrá como objetivo principal la elaboración de un informe -en un plazo de 8 meses- que contemple proyectos, obras y acciones enmarcadas en la conmemoración del tratado.

Para ello, “se deberá priorizar el desarrollo local y obras de infraestructura relevantes para la Región de Arica y Parinacota, además de fomentar la participación ciudadana y sugerir convenios y ajustes normativos que permitan llevar adelante estas acciones”, indicaron desde el Gobierno.

En la primera sesión participaron autoridades regionales y los miembros de la comisión, además de parlamentarios de la Región de Arica y Parinacota.