Comienzan oficialmente las elecciones 2025: En Nueva Zelanda ya se registró el primer voto

Por CNN Chile

15.11.2025 / 17:30

La primera persona en participar en estos comicios fue Marcelo Villarroel, quien reside desde hace 11 años en Auckland.

Las elecciones presidenciales de 2025 comenzaron oficialmente este sábado con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda, el país que siempre inaugura el proceso debido a la diferencia horaria.

En Auckland, las urnas se habilitaron a las 08:00 horas locales —16:00 horas en Chile— y dieron inicio al voto en el extranjero, donde solo se elige al próximo presidente o presidenta de la República.

Desde ese punto del país oceánico también se confirmó al primer chileno en sufragar. Se trata de Marcelo Villarroel, residente desde hace 11 años, que emitió su sufragio en el consulado ubicado en la ciudad.

En conversación con Meganoticias, Villaroel dijo sentirse “orgulloso de ser chileno, primero, y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre”. “Todo el mundo tiene que venir a votar, cumplir con su deber cívico, porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país

Desde Cancillería también destacaron la apertura del proceso. Más temprano, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, informó que el padrón en el extranjero ha crecido “de manera muy importante y sistemática”. “Esto demuestra claramente un interés muy importante en los procesos electorales, un gran compromiso por lo demás”.

