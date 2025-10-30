Comienzan compensaciones a cerca de 90 mil clientes por cobros de roaming en viajes a Argentina: ¿Cómo será el pago?

Los cobros indebidos se registraron entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que comenzaron las compensaciones por cobros de roaming en viajes a Argentina.

En julio pasado, la compañía Entel llegó a un acuerdo con el Sernac mediante un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), luego de reclamos de clientes que sufrieron cobros indebidos durante viajes entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

Hace algunos días, la empresa dio inicio a la implementación del acuerdo, el cual contempla una serie de acciones en favor de los consumidores afectados.

De ese modo, cerca de 90 mil clientes se verán beneficiados con la entrega de $1.200 millones.

Cobros de roaming en viajes a Argentina: ¿Cómo se pagará?

El Sernac detalló que el acuerdo contempla diferentes mecanismos de pago a los consumidores de servicio de post pago:

Cliente sin deuda: Se descontará de su boleta

Cliente con deuda: Se abonará el monto de la deuda

Beneficiarios que ya no son de Entel y no tienen deuda: Se hará una transferencia bancaria a Cuenta Rut o se emitirá un vale vista.

Durante noviembre, Entel habilitará un link en su página web, donde los usuarios podrán revisar con su rut si están incluidos en el universo de beneficiarios.

En el caso de los clientes que tengan líneas prepago, Entel entregará un monto único, que será transferido a una institución de beneficencia u otra afín. Esto, debido a la “imposibilidad de identificarlos al no existir un mecanismo o registro para vincular a una persona con un número de teléfono móvil”.

Además, Entel compensará a 140 consumidores por “costo de reclamo”, es decir, a cada cliente que ingresó un reclamo al Sernac por la mencionada situación.