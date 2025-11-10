Comienza segunda etapa de intervención en Barrio Meiggs para sacar toldos azules

El operativo incluyó cerca de dos cuadras, incluyendo la calle Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Exposición.

Este lunes comenzó la segunda fase del plan de recuperación del Barrio Meiggs, que busca sacar a los denominados “toldos azules” que se instalaron en el lugar.

La primera parte se llevó a cabo a fines de julio de este año, mientras que la segunda acción ocurre a semanas de Navidad.

El coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, detalló que el procedimiento de esta jornada “corresponde a una planificación que se viene desarrollando hace un tiempo” y que se buscó la mejor fecha para realizarlo, teniendo en cuenta que hay “fechas emblemáticas” para la venta de productos, como Fiestas Patrias, Halloween, “ahora vienen las fiestas de fin de año”.

De ese modo, el operativo “nos va a permitir controlar, fiscalizar, para entregar sectores o zonas de mayor confort para las personas que vienen a comprar a este icónico lugar del corazón de Santiago”.

Pavez señaló que no ha existido resistencia y que hasta el momento no hay personas detenidas.

Y agregó que para mantener los controles de acceso se planificó un despliegue diurno y nocturno, con controles mixtos realizados por funcionarios municipales y de Carabineros.

“Esperamos que, al igual que en la primera etapa, posteriormente esas zonas de control queden para personal municipal y nosotros liberar a estos Carabineros para otras funciones policiales”, acotó.

Asimismo, se seguirán realizando controles de identidad y vehiculares. “Se va a restringir el paso de aquellas personas conocedoras del sector que son comerciantes informales y que vengan con bultos, con elementos o carros, que sean para comercializar mercadería de forma ilegal”, afirmó el coronel.

La zona intervenida este lunes está a una cuadra de la intervenida en la primera etapa y considera un terreno más extenso, incluyendo Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Exposición. Se trata de aproximadamente dos cuadras.

También incluye San Alfonso, que “en un principio de oportunidad, como le denominamos nosotros desde el punto de vista policial, se recuperó el día domingo 2, instancia en la cual estaban los toldos abandonados”.