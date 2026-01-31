Caso ProCultura: Fiscalía formaliza por fraude al fisco a los cinco imputados tras control de detención

La Fiscalía imputa a los cinco detenidos como autores de fraude al fisco en una causa vinculada al Caso Convenios. Ninguna defensa cuestionó la legalidad de las detenciones y la formalización ya se encuentra en desarrollo.

Este sábado 31 de enero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago inició la audiencia en que la Fiscalía formaliza a cinco imputados en el caso ProCultura, luego de las órdenes de detención despachadas el viernes en el marco de la investigación del denominado Caso Convenios.

Según información recabada en tribunales, la formalización ya comenzó y ninguna de las defensas incidentó la detención, por lo que se avanzó sin controversia sobre la legalidad del procedimiento. Todos los imputados quedaron formalizados por fraude al fisco, en calidad de autores y en carácter consumado.

La formalización la encabeza el fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Regional de Antofagasta, en una audiencia derivada de la arista que investiga convenios y ejecución de recursos públicos asociados a la Fundación ProCultura.

Entre los formalizados figura Alberto Larraín, además de María Constanza Gómez (representante legal), María Teresa Abusleme (exdirectora de Estudios), Evelyn Magdaleno (exjefa de división en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago) y Gabriel Prado, según el desglose informado el viernes por la noche.

La orden de detención fue instruida por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En paralelo, la defensa del gobernador Claudio Orrego, a través del abogado Aldo Díaz, sostuvo el viernes que se mantenían a la espera de la resolución en la solicitud de desafuero.

Noticia en desarrollo…