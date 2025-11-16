Comenzó constitución de mesas para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Las mesas receptoras estarán abiertas entre las 8:00 y 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al exterior o interior del local.

Ya comenzó la constitución de mesas para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Los locales de votación en todo el país se preparan para recibir a los electores que acudirán a las urnas para expresar su sufragio.

El Servel informó este sábado que de las 40.473 mesas habilitadas en todo Chile, se han constituido 11.148, correspondientes al 27,54%.

Las mesas se abrirán a partir de las 8:00 horas y permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al exterior o interior del local.

Cabe recordar que en estos comicios se renueva por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado (7 regiones).

Elecciones 2025: ¿Dónde me toca votar?

El Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de datos electorales.

Cada elector o electora puede consultar su mesa y local de votación en el sitio web. Se puede revisar haciendo click aquí.

Para ingresar, se debe poner el RUT y marcar la casilla de verificación Captcha para conocer los datos.