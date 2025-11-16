Comando de José Antonio Kast inicia despliegue para esperar los resultados de las elecciones 2025

Ante los resultados preliminares del Servel, donde la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mediría con la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, su comando comienza a prepararse en la comuna de Las Condes para esperar el cómputo final.

El comando de José Antonio Kast comienza a desplegarse en la avenida Presidente Errázuriz, en Las Condes, para esperar el cómputo final de los resultados de las elecciones presidenciales.

Ante los resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast pasaría a segunda vuelta y se enfrentaría a la carta presidencial del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el proceso electoral: “Nosotros esperamos que se mantenga la tendencia a pasar a segunda vuelta” y señaló que habría que esperar entre 30 y 40 minutos más para tener una certeza total.

Consultado en el punto de prensa si ha mantenido conversaciones con Chile Vamos, respondió que en los próximos minutos tendrán las primeras comunicaciones.

En esa línea, el timonel de Republicanos remarcó que “más allá de la foto, lo que necesitamos es la disposición a asumir esto como un tremendo desafío”, y sostuvo que es posible sacar adelante el balotaje del 14 de diciembre si existe unidad en la oposición.