Comando de Jeannette Jara instaló escenario a menos de una hora de que se cierren las mesas

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Este domingo, el comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), comenzó a preparar el escenario para el esperado discurso de la noche electoral.
La estructura, instalada en la esquina de calle Londres, en pleno barrio París-Londres, anticipa la convocatoria de la jornada: un escenario con fondo negro y azul, iluminado con luces que simulan la bandera chilena y emplazado junto al Museo de Arte Colonial de San Francisco, según recogió La Tercera.
El lugar se ha convertido en el centro operativo de la campaña en las últimas semanas, y este domingo el movimiento aumentó a medida que se acercaba la hora del cierre de votación.
Jara, exministra y abanderada de Unidad por Chile, fue la última de los ocho candidatos presidenciales en sufragar.
Votó alrededor de las 14:00 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo establecimiento donde cursó su educación básica.
