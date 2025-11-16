Comando de Jeannette Jara instaló escenario a menos de una hora de que se cierren las mesas

La estructura, instalada en la esquina de calle Londres, en pleno barrio París-Londres, anticipa la convocatoria de la jornada electoral.

Este domingo, el comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), comenzó a preparar el escenario para el esperado discurso de la noche electoral.

La estructura, instalada en la esquina de calle Londres, en pleno barrio París-Londres, anticipa la convocatoria de la jornada: un escenario con fondo negro y azul, iluminado con luces que simulan la bandera chilena y emplazado junto al Museo de Arte Colonial de San Francisco, según recogió La Tercera.

El lugar se ha convertido en el centro operativo de la campaña en las últimas semanas, y este domingo el movimiento aumentó a medida que se acercaba la hora del cierre de votación.

Jara, exministra y abanderada de Unidad por Chile, fue la última de los ocho candidatos presidenciales en sufragar.

Votó alrededor de las 14:00 horas en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo establecimiento donde cursó su educación básica.