Comando de Jeannette Jara confirma renuncia de Darío Quiroga como coordinador estratégico

La decisión responde a los “desafíos que se requieren para esta nueva etapa” del despliegue electoral.

El comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, informó este jueves que la abanderada solicitó la renuncia de Darío Quiroga a su cargo como coordinador estratégico, en el marco del proceso de “fortalecimiento y reestructuración” de la campaña.

Según un comunicado, la decisión responde a los “desafíos que se requieren para esta nueva etapa” del despliegue electoral, de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo”, señalaron.

La misiva no detalló quién asumirá las funciones de Quiroga o los próximos pasos a seguir.

La salida del estratega ocurre luego de diversas controversias en las que se vio envuelto en semanas previas.

En abril, al comentar el ascenso del Partido de la Gente (PDG) y el rol de Franco Parisi, Quiroga lanzó críticas hacia la hermana del excandidato, cuestionándola con declaraciones despectivas sobre su nombre y origen, un episodio que generó incomodidad en distintos sectores del oficialismo.

“No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, sostuvo. El comentario fue cuestionado no solo por Franco Parisi, sino por la misma Zandra Parisi.