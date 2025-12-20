Colmed llama a ampliar responsabilidades por licencias falsas: “No solo se debe perseguir a quienes la venden”, sino también “a quienes las buscan”

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso respaldó la investigación del Ministerio Público por la emisión de licencias médicas fraudulentas y llamó a reforzar los mecanismos de control, advirtiendo que el fraude pone en riesgo la confianza y la sostenibilidad del sistema de previsión social.

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de La Torre, abordó el nuevo caso de emisión fraudulenta de licencias médicas que terminó con seis médicos extranjeros formalizados, y advirtió que el foco de la persecución penal no debe limitarse únicamente a quienes las emiten, sino también a quienes las solicitan y utilizan.

En entrevista con Cooperativa, el dirigente gremial subrayó que la demanda por este tipo de documentos es un factor clave para que el fenómeno persista.

“No solo se debe perseguir a quienes la venden”, sino también “a quienes las buscan”, afirmó.

De La Torre sostuvo que existe un grupo de personas que ve en este tipo de prácticas una oportunidad para obtener beneficios indebidos.

“Si no los perseguimos, es difícil que estas ofertas desaparezcan. Tenemos que ver que hay personas que, lamentablemente, ven esto como una oportunidad para tener días libres y recibir un subsidio del Estado. Y hay que hacerles entender, desde el punto de vista social, que están poniendo en peligro un beneficio social que es buenísimo para quien realmente está enfermo y requiere recuperarse”, planteó.

El presidente regional del Colmed fue enfático en señalar que el problema no es solo médico, sino también ético y social.

“Hay un egoísmo total de las personas que buscan una licencia y que encuentran que la mejor forma de obtenerla para su beneficio propio es, precisamente, adquirirla o comprarla. (Para ellas) deben existir sanciones no solo sociales, morales y éticas, sino que también legales; creo que es importante porque cambia un poco también la forma en que las personas comprenden cuál es su nivel de responsabilidad”, expresó.

En ese contexto, el dirigente recordó que desde el gremio han reiterado la necesidad de reforzar los sistemas de fiscalización, cuidando que ello no termine por instalar una lógica de desconfianza generalizada.

Pese a las críticas que el gremio había expresado en ocasiones anteriores, De La Torre valoró el avance de la investigación encabezada por el Ministerio Público, destacando que el foco se haya puesto en quienes emiten licencias de manera sistemática y no en casos aislados.