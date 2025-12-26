País accidente de tránsito

Dos carabineros resultan lesionados tras colisión de vehículo policial con bus RED en Pudahuel

Por CNN Chile

26.12.2025 / 07:34

El accidente de alta energía ocurrió en la intersección de San Pablo con El Tranque y obligó a desviar el tránsito hacia el poniente durante la mañana de este viernes.

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados la mañana de este viernes tras una colisión de alta energía entre un vehículo policial de radiopatrullas y un bus del sistema RED Movilidad, en la comuna de Pudahuel.

El accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida San Pablo con calle El Tranque, generando una importante alteración en el flujo vehicular del sector.

Producto del impacto, los dos carabineros que se desplazaban en el vehículo institucional resultaron con lesiones, por lo que fueron asistidos en el lugar por equipos de emergencia. Hasta el momento, no se ha informado la gravedad de su estado de salud.

Desvíos de tránsito por el accidente

Debido a la colisión, el tránsito por San Pablo hacia el poniente debió ser desviado por calle Serrano, mientras se desarrollan los trabajos de emergencia y retiro de los vehículos involucrados.

Las causas del accidente están siendo investigadas, mientras personal policial y de tránsito trabaja en el lugar para normalizar la circulación en uno de los principales ejes viales del sector poniente de la capital.

