Colegio deberá devolver más de $200 millones en subvenciones: Justicia confirma condena contra The Garden School

La corporación educacional deberá restituir los montos al fisco luego que

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió la demanda presentada por el fisco y que le ordenó la corporación educacional The Garden School proceder a la restitución de subvenciones escolares pagadas en forma indebida.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Decimocuarta Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el 12° Juzgado Civil de Santiago.

El fallo sostiene que “los argumentos vertidos durante el alegato no son suficientes para alterar los razonamientos y conclusiones del fallo en alzada, y que, además, en la especie tampoco se acreditó haber notificado a la demandada la Resolución Exenta N.º158 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma, en lo apelado, la sentencia definitiva de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, pronunciada por el Décimo Segundo Juzgado Civil de Santiago”.

La sentencia de primera instancia había indicado que “se acoge la demanda en todas sus partes, con costas”.

En esta línea, se le ordenó a Corporación The Garden School reponer $164.668.784 “por concepto de restitución de la subvención indebidamente pagada”.

Además, deberá devolver $37.293.201 “por concepto de restitución de Subvención Escolar Preferencial (SEP) indebidamente pagada”.