El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se reunió la mañana de este lunes con autoridades de Gobierno para abordar la situación de desmanes e incidentes que sufrió la comuna durante la jornada donde se conmemoró el tercer aniversario del estallido social.

El encuentro se realizó en el Palacio de La Moneda y estuvo encabezado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde además participaron la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo.

Al término del encuentro, Codina destacó las propuestas e ideas que le expuso a las autoridades de Gobierno, como, por ejemplo, implementar un estatuto de protección de las policías, un sistema nacional de inteligencia, un gran acuerdo nacional por la seguridad y una defensoría de las víctimas.

“Otro tema que planteé es algo que venimos hace tiempo luchando y planteando junto a municipios de todo el país, de distintos colores políticos, que es la necesidad que exista un reglamento, una ley, que se dote a los funcionarios municipales que trabajan en labores de seguridad de respaldo legal para poder hacerlo”, agregó.

En ese sentido, el jefe comunal dijo que, incluso, puede ser “la necesidad de portar elementos no letales necesariamente, puede ser gas pimienta, pistolas eléctricas, pero tenemos que dotar a esos funcionarios quecoadyuvan con Carabineros permanentemente en el territorio para poder combatir la delincuencia de al menos mecanismos que le garanticen su integridad física”.

“Así como país le estamos pidiendo que intervengan en el territorio, entonces también debemos brindarles ese apoyo”, sentenció.

Finalmente, el alcalde valoró el encuentro con el Gobierno y manifestó que “más que destruir lo que está haciendo el Gobierno en seguridad, lo que vengo a hacer es a contribuir, porque creo que las chilenas y los chilenos necesitan que seamos capaces de sentarnos todos juntos en la mesa, pero también con esa buena disposición exigir las urgencias necesarias en los proyectos de ley y en que también terminemos con este sistema garantista de una vez por todas”.

“He aprendido a obviamente entender las intenciones, pero creo que lo que me ha enseñado la experiencia es que uno tiene que ver las acciones concretas. Entonces, yo veo disposición, no lo puedo negar, creo que el hecho que tengamos aquí al subsecretario, a la delegada, que haya tenido el tiempo el subsecretario del Interior de reunirse para plantearle todos estos temas, ya demuestra una buena disposición, y lo que espero es que se vayan concretando los acuerdos que hemos adquirido en esta mesa de trabajo, que ojalá no se diluya y termine desapareciendo”, concluyó.