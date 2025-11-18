Codelco interpone querella contra Vivanco y otros 7 involucrados en caso Muñeca Bielorrusa: Justicia la declaró admisible

La acción también incluye a tres intermediarios vinculados a operaciones financieras para ocultar el origen de los fondos.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta el sábado pasado por la estatal Codelco contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja y otros siete involucrados, acusándolos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos.

La acción legal se basa en antecedentes revelados por el Ministerio Público durante la formalización de los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, así como del contador Víctor Gonzalo Migueles Oteiza.

Según la querella, estas personas habrían participado en un “patrón sostenido” de intervenciones indebidas y presiones internas que favorecieron al Consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) en la tramitación de recursos judiciales contra Codelco.

La estatal asegura que estas irregularidades derivaron en sentencias que le obligaron a pagar más de $17 mil millones al consorcio.

El escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago detalla que Vivanco habría intentado agilizar resoluciones y facilitar el conocimiento de recursos judiciales sin las autorizaciones correspondientes, generando beneficios económicos para ella y su pareja.

Además, Codelco asegura que parte de los pagos efectuados por CBM al estudio Lagos y Vargas habrían llegado a Migueles mediante operaciones diseñadas para ocultar su origen.

La querella también incluye a tres intermediarios: Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto; Yamil Abraham Anton Najle Alee, conservador de Bienes Raíces de Chillán; y Harold Pizarro Iturrieta, dueño de una casa de cambios, todos acusados de lavado de activos en su modalidad culposa.

Codelco señaló que ha colaborado activamente con las diligencias, aportando antecedentes y ejerciendo su derecho a ser oída en cada etapa. La empresa también destacó que continuará participando en el proceso con el objetivo de que se determinen todas las responsabilidades penales y se protejan los recursos públicos.