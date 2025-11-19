Cochilco proyecta precio récord del cobre para 2026 ante escenario de oferta tensionada

(EFE) – La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) incrementó sus proyecciones para el precio del metal rojo, anticipando un promedio de US$ 4,55 la libra en 2026.

Este ajuste al alza responde a un escenario estructuralmente más tensionado caracterizado por un déficit proyectado de 165.000 toneladas el próximo año, donde la oferta crecerá solo un 1,4% frente a un consumo que aumentará 2,1%. Para 2025, la institución prevé un mercado equilibrado.

Factores del nuevo escenario

La vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, explicó que “la disminución de la oferta de chatarra configura un escenario con sesgo persistente al alza”. El pronóstico para 2025 se sitúa en US$ 4,45 la libra, reflejando una tendencia alcista sostenida.

La producción mundial de cobre mina alcanzará los 23,8 millones de toneladas el próximo año, impulsada por la normalización de operaciones clave como Grasberg y El Teniente. La demanda china, india y del sudeste asiático liderará el consumo global, mientras Europa muestra un crecimiento vinculado a proyectos de descarbonización. El metal rojo alcanzó un hito histórico al superar los US$ 5 la libra en octubre.