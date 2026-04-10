Cobre toca máximo en más de tres semanas por expectativa ante reunión entre EEUU e Irán

El metal rojo avanzó este viernes en Londres y Shanghái, apoyado por la atención del mercado sobre las conversaciones previstas entre Washington y Teherán y por señales de presión inflacionaria en China, principal consumidor mundial.

El cobre subía este viernes y alcanzaba su mayor nivel en más de tres semanas, en una jornada marcada por la atención de los inversionistas sobre la reunión prevista entre Estados Unidos e Irán y por nuevos datos de inflación en China, el principal consumidor mundial del metal.

El contrato de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba 0,39% hasta los US$ 12.731 por tonelada, equivalentes a cerca de US$ 5,77 por libra, y se encaminaba a cerrar la semana con un alza superior al 3%.

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En paralelo, el contrato más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió 0,57%, hasta 98.440 yuanes por tonelada, después de tocar un máximo intradía de 98.750 yuanes, también el nivel más alto en más de tres semanas.

El mercado sigue de cerca las negociaciones que sostendrán este sábado Washington y Teherán en Pakistán, luego de que señales de distensión ayudaran a moderar los temores sobre un eventual impacto mayor en el crecimiento global. Sin embargo, persisten dudas sobre la solidez de ese escenario, lo que limitó parte del avance del metal.

A ese cuadro se sumó el dato de inflación de productores en China. El índice de precios al productor subió 0,5% interanual en marzo, su primer avance en más de tres años, en una señal de mayores costos en la economía industrial.

Dentro de ese informe, destacaron especialmente los precios en minería y procesamiento de metales no ferrosos, lo que reforzó la atención del mercado sobre la trayectoria de los commodities industriales.