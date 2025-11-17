Cobertura récord: Alianza de CNN Chile, Atera Media y Radios Regionales consolida modelo informativo en las Elecciones 2025

La rigurosidad editorial y la disciplina técnica de los equipos, sumadas a la integración de 130 emisoras radiales, permitieron ofrecer un servicio noticioso de alcance nacional que llegó a los 190.900 personas conectadas en pantalla y las 500 mil visitas en el sitio web.

La jornada de elecciones presidenciales demostró la efectividad de la colaboración entre CNN Chile, Atera Media y Radio Regionales, logrando una cobertura que alcanzó todos los rincones del país.

El hito más significativo fue la incorporación de la red radial, que llevo el servicio informativo a más de 130 emisoras a lo largo del territorio nacional.

Esta alianza estratégica fue destacada por su rigor y seriedad editorial, al ser capaz de ofrecer un producto noticioso articulado de servicio público en un momento clave.

La cobertura fue fruto del trabajo integrado de múltiples frentes para garantizar una transmisión interrumpida, desde análisis hasta conexiones móviles.

Medio de millón de visitas en el sitio web

El éxito de la cobertura quedo demostrado también en el fuerte respaldo ciudadano, que eligió CNN Chile para informarse de las jornada electora.

En lo que es televisión, el canal registró un peak de rating de 190.900 personas conectadas en pantalla.

A nivel digital, el sitio CNNChile.com alcanzó las 504 mil visitas durante el domingo.

Además, la transmisión en vivo por YouTube sumó 347 mil visualizaciones, a las que se suman las 250 mil generadas en X durante el domingo, siendo la mejor transmisión a nivel nacional y superando a grandes eventos como la Kings League.

Mientras que Instagram batió récords con 11,9 millones de visualizaciones y 2 millones de cuentas alcanzadas, en tan sólo 2 días.