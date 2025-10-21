CNN Chile es reconocido por segundo año consecutivo con el premio Empresas Humanas por su responsabilidad corporativa

El canal fue distinguido nuevamente en el área de medios de comunicación en el Estudio de Salud Corporativa de Empresas Humanas, que analiza a más de 120 empresas a nivel nacional.

CNN Chile fue reconocido por segundo año consecutivo en el Estudio de Salud Corporativa de Empresas Humanas, obteniendo el primer lugar en la categoría de medios de comunicación. Esta distinción destaca el compromiso del canal con la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad corporativa, en un contexto donde se evaluaron más de 120 empresas de distintos rubros.

El estudio premia a aquellas organizaciones que mantienen una sólida reputación corporativa y que logran una conexión significativa con la ciudadanía. CNN Chile fue nuevamente valorado por su capacidad de construir confianza, transparencia y responsabilidad en el desarrollo de su labor informativa.

Jorge Carey, presidente de CNN Chile, señaló que “es un testimonio para todo el equipo de CNN Chile, para los profesionales que trabajan todos los días por hacer un medio de comunicación, como bien dice el premio, más humano. Este es un premio que recoge el sentir ciudadano respecto a las marcas que tienen mejor reputación corporativa y que se conectan mejor con la ciudadanía y que tienen valores como honestidad, como confianza, así que la verdad para nosotros es un reconocimiento que lo tomamos con mucha humildad”.

Entre los aspectos más destacados, se subrayó el esfuerzo del canal por entregar información clara, fidedigna y útil, en un contexto donde la veracidad informativa resulta crucial para la opinión pública. La responsabilidad editorial y el compromiso con los temas relevantes de la agenda nacional fueron elementos determinantes en la evaluación.

Además, se reconoció la coherencia del canal en su cultura organizacional, fortalecida por un trabajo interno orientado al bienestar de sus equipos, al desarrollo profesional y a la promoción de valores corporativos alineados con los principios de una empresa humana.

El reconocimiento se da en un año clave para el país, con procesos electorales en el horizonte, donde el rol de los medios de comunicación será fundamental para informar de manera objetiva y responsable a la ciudadanía. En ese contexto, CNN Chile reafirma su compromiso con una cobertura periodística rigurosa y al servicio del interés público.

Mira acá la nota de CNN Chile: