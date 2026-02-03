Clausuran local de “El Rey de las Micheladas” ubicado al lado de un colegio en Santiago

La fiscalización del local se llevo a cabo debido a las denuncias de apoderados del establecimiento por una infracción de la Ley de Alcoholes, al vender alcohol a menos de 100 metros de distancia de un centro educacional.

Este martes, la Dirección de Fiscalización y Espacio Público de la Municipalidad de Santiago clausuró una sucursal de “El Rey de las Micheladas”, ubicada a un costado del Colegio Pedro de Valdivia, en la comuna de Santiago.

La fiscalización se llevó a cabo tras múltiples denuncias de apoderados del establecimiento educacional, quienes acusaban que el local estaría incurriendo en una infracción a la ley, ya que funcionaba a pocos metros del colegio.

La Ley de Alcoholes establece que es ilegal la venta de alcohol a una distancia inferior a 100 metros de establecimientos educacionales, normativa que el bar no cumplía.

Además de los padres y apoderados, la concejala de Santiago, Ana María Yáñez, se sumó a las denuncias y solicitó al municipio una “visita inspectiva para constatar el cumplimiento de la normativa” en el lugar.

Tras la clausura del local, Yáñez agradeció el trabajo de la autoridad comunal a través de sus redes sociales.

“Agradecemos el trabajo de la Dirección de Fiscalización, que rápidamente acudió a nuestro requerimiento. Estamos a la espera del informe del incumplimiento. Nuestro deber es fiscalizar el cumplimiento de la normativa para una buena convivencia en los barrios de Santiago”, escribió en X.

¿Qué normas no se cumplieron?

La Municipalidad de Santiago informó en redes sociales que el local operaba sin las patentes municipales correspondientes, infringiendo la Ley de Alcoholes y “utilizando la vía pública como terraza sin autorización”.

Si bien el establecimiento contaba con patentes vigentes, el municipio aclaró que estas estaban emitidas a nombre de otra sociedad y bajo el giro de “restaurante comercial”, con patentes de alcohol asociadas a los giros de Restaurante Diurno y Restaurante Nocturno.

Esto no cumplía con la normativa, ya que para ese tipo de giro no se permite el consumo o la venta de alcohol sin la ingesta de alimentos, explicó la entidad. Por este motivo, se procedió a la clausura de la sucursal de “El Rey de las Micheladas”.