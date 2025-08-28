Orrego responde a cores por fondo de transporte rural: “Privilegian la pelea política rasca”

El gobernador de la RM contestó a las acusaciones de los consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI sobre el retiro del subsidio al transporte rural, algo que según Orrego no es lo que ocurrió con dicho fondo.

Los consejeros regionales Carlos Tellería (P. Republicano) y Pedro Herreros (UDI) acusaron al gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, de estar omitiendo la ejecución de más de $45 mil millones del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional, mediante el cual el Gobierno central subsidia el transporte rural.

Según acusó Tellería, ambos cores se oponen a que se retire este subsidio, pues afectaría fuertemente sectores de Colina o Tiltil, por lo que hace un llamado al gobernador “a trabajar en conjunto” para mantener dichos recursos.

Consultado al respecto, Orrego afirmó que “con esto demuestran que desconocen la realidad de las comunas rurales y lo único que les interesa es la pelea chica y la política pequeña”, aclarando que la situación de este fondo no es como lo describen los cores.

“Los 18 alcaldes rurales de la Región Metropolitana, conjuntamente con nosotros, le estamos planteando al Gobierno desde hace mucho tiempo que nos dejen destinar los fondos de asignación rural en todas las necesidades que tienen las comunas rurales y no solamente en transporte. Eso lo hemos planteado, tenemos una mesa de negociación con la Dipres, estamos bien avanzado, y lo más probable es que se nos permita seguir invirtiendo en salud, educación, infraestructura, deporte y no solo en transporte”, dijo la autoridad regional.

En esa línea, Orrego criticó la actitud de los cores, señalando que con estas acciones “echan por el suelo las demandas y las necesidades de todas las comunas rurales”. “Nos parece inexplicable, pero no nos tiene sorprendidos porque eso es lo que hacen los republicanos, destruir y no construir”, agregó.

“Una vez más los republicanos privilegian la pelea política rasca por sobre las necesidades de las personas y yo ya me cansé. Aquí vamos a seguir peleando con los 18 alcaldes para que se nos deje destinar los recursos en las necesidades de las comunas rurales”, dijo Orrego.