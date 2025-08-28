País santiago

Ciudadano extranjero murió acribillado en un local comercial de Santiago

La víctima, aún no identificada, fue atacada por un sujeto que ingresó al establecimiento y le disparó en repetidas ocasiones para luego huir del lugar. 

Un hombre extranjero fue asesinado en Santiago Centro tras recibir múltiples disparos en un local comercial. La víctima, aún no identificada, fue atacada por un sujeto que ingresó al establecimiento y le disparó en repetidas ocasiones para luego huir del lugar.

El crimen ocurrió al cierre de la jornada de ayer miércoles, y fue alertado por vecinos que presenciaron el ataque y llamaron a Carabineros. A pesar de los esfuerzos por reanimar al hombre, este falleció en el sitio.

La policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y dar con el paradero del responsable.

Este homicidio se suma a una serie de hechos de violencia ocurridos en la región Metropolitana en los últimos días. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en la zona y realizan operativos para prevenir nuevos delitos.

