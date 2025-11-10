La ciudadanía podrá aportar en la construcción del monumento a Gabriela Mistral en Plaza Italia: ¿Cómo participar?

El monumento consta de una instalación de prismas verticales con imágenes restauradas de Gabriela Mistral.

La ciudadanía tendrá un importante papel en la construcción del monumento en honor a Gabriela Mistral, que se instalará en el eje Baquedano.

Esto, porque las artistas a cargo de la instalación, Norma Ramírez y Mariana Silva, junto a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, decidieron darle un importante papel a la comunidad en el proceso de elaboración.

La obra, denominada “Lucila”, consta de un conjunto escultórico que contiene cuatro grandes fotografías restauradas de Gabriela Mistral.

¿Cómo aportará la comunidad en la construcción?

Desde el Gobierno detallaron que la ciudadanía podrá participar mediante una convocatoria abierta, la cual “busca plasmar 200 nombres de mujeres que acompañarán las fotografías que forman parte de este conjunto escultórico. La comunidad puede enviar sus propuestas de nombres de mujeres y una vez recibidas estas sugerencias, las artistas realizarán la selección de los nombres”.

Se deberá rellenar un formulario online al que se podrá acceder solo una vez y donde se deberá indicar el o los nombres de mujeres (si es compuesto) sin apellido.

También se solicitará resumir en una frase por qué dicho nombre es significativo y merece quedar plasmado en la obra.

¿Cómo participar en el monumento a Gabriela Mistral?

El proceso de recepción de nombres se extenderá hasta este domingo 16 de noviembre.

Posteriormente, las artistas seleccionarán los nombres, que serán integrados digitalmente como fondo en las cuatro fotografías de Gabriela Mistral. Esto creará una “textura visual que permitirá unir historia, memoria y pertenencia”.