Corte de Apelaciones declara admisible querella contra expresidente Boric y exministra Aguilera por cirugía express

El tribunal acogió la acusación impuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana en contra de Boric y la exministra de Salud debido a la cirugía que le realizaron a la madre de Aguilera en diciembre del 2025 en el Hospital del Salvador.

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana en contra del expresidente Gabriel Boric y la exministra de Salud, Ximena Aguilera, por la cirugía express a la que se sometió el 23 de diciembre del 2025 la madre de la entonces jefa de la cartera de Salud en el Hospital del Salvador.

La corte revirtió la decisión tomada en primera instancia en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que el 5 de enero de este año declaró inadmisible la querella en contra de Boric y Aguilera.

Querella contra Gabriel Boric y Ximena Aguilera

En la acusación ingresada el 1 de enero del 2026, se apunta al expresidente y la exministra por:

Abuso contra particulares y abuso de funciones.

Prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Eventual fraude al fisco.

Negación arbitraria de prestaciones públicas.

Omisión de denuncia.

De igual manera, en aquella instancia se apeló a la gravedad del hecho, puesto que un paciente falleció días después luego de que la cirugía de la madre de la exjefa del Minsal retrasara su atención: “Al menos un paciente cuya cirugía habría sido postergada en el mismo contexto falleció días después, lo que —sin prejuzgar causalidad— agrava la relevancia penal y administrativa de los hechos”.

Asimismo, se acusa que no se presentó una denuncia penal en contra de la ministra de Salud por parte del propio ministerio ni del presidente de la República y que este último se limitó a dar declaraciones políticas o administrativas.

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Respecto a los argumentos por los que se acusa a Boric y Aguilera, en la querella se especificó: “Resulta especialmente grave si se considera que autoridades públicas tienen el deber legal de denunciar los hechos que revistan carácter de delito y de los cuales tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y bajo ninguna circunstancia la Constitución o Ley alguna les permite encubrir hechos de gravedad que mantienen palmarios caracteres de delito”.

La apelación surge días después de que la Contraloría General de la República (CGR), confirmara la intervención de Manuel Nájera De Ferrari, asesor de la exministra de Salud, para la atención prioritaria de su madre.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando la mamá de Aguilera, una adulta mayor de 87 años, llegó hasta el Hospital del Salvador para ser atendida debido a una fractura de cadera izquierda tras un accidente doméstico.