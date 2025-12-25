Cinco incendios forestales continúan en combate en el país: dos focos concentran mayor complejidad en O’Higgins y el Maule

Las emergencias más complejas se concentran en Litueche y Maule, donde el avance del fuego ha obligado a reforzar el combate terrestre y aéreo, activar alertas comunales y mantener un monitoreo permanente ante el impacto de las llamas en amplias zonas rurales.

Un total de cinco incendios forestales permanecen activos y en labores de combate a nivel nacional, según el balance entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) con corte a las 10:00 horas.

Según explicó el organismo, dos siniestros concentran la mayor preocupación por su magnitud y nivel de alerta, afectando a las regiones de O’Higgins y del Maule.

En la Región de O’Higgins, el incendio denominado “Central Rapel”, ubicado en la comuna de Litueche, presenta una superficie preliminar afectada de 755 hectáreas.

Para enfrentar la emergencia, Conaf ha desplegado cinco brigadas, junto a cuatro técnicos, tres camiones cisterna, dos skidder, un helicóptero, además de una ambulancia de la ACHS y un puesto de mando.

Debido a la evolución del fuego, se mantiene vigente una Alerta Amarilla comunal.

La situación más compleja se registra en la Región del Maule, específicamente en la comuna de Maule, donde el incendio “Cerro Maule” ha consumido de manera preliminar 1.127 hectáreas.

En este sector operan ocho brigadas, ocho técnicos, cinco skidder, tres helicópteros y tres aviones cisterna, además de una ambulancia ACHS y un puesto de mando. Dada la magnitud del siniestro y el riesgo asociado, las autoridades mantienen decretada una Alerta Roja comunal.

Desde Conaf reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de prevención, evitar conductas de riesgo y respetar las instrucciones de las autoridades, mientras continúan los trabajos para contener y controlar los focos activos en ambas regiones.