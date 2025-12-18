Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?

El documento es para aquellas personas que se dirigían a sus trabajos o estudios y que llegaron o llegarán tarde debido a la situación.

Este jueves, Metro de Santiago cerró diversas estaciones en Línea 2 debido a un tren detenido más del tiempo habitual por falla.

Hasta el momento hay cuatro estaciones sin funcionamiento: Hospital El Pino, Copa Lo Martinez, Observatorio y El Bosque.

08:24 hrs. [ACTUALIZACIÓN] 🔴 #L2 se encuentra disponible entre La Cisterna / Vespucio Norte. ❌Las siguientes estaciones se mantienen sin servicio de trenes: Hospital El Pino, Copa Lo Martinez, Observatorio y El Bosque. https://t.co/SbqR2NCU06 — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) December 18, 2025

La empresa de transporte dispuso de un justificativo para aquellas personas que se dirigían a sus trabajos o estudios y que llegaron o llegarán tarde debido a la situación.

“Hoy jueves 18 de noviembre, a las 07:12 horas, el servicio en Línea 2 presentó retrasos debido a un tren con falla que permaneció detenido por más tiempo del habitual en estación Lo Ovalle. Esta situación obligó a operar de manera parcial entre las estaciones Vespucio Norte y Franklin, lo que impactó en los tiempos habituales de traslado”, señala el justificativo.

Detallanque esa información “fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, app, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”.

Puedes descargar el justificativo haciendo click aquí.