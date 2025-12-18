País metro de santiago

Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?

Por CNN Chile

18.12.2025 / 08:11

{alt}

El documento es para aquellas personas que se dirigían a sus trabajos o estudios y que llegaron o llegarán tarde debido a la situación.

Este jueves, Metro de Santiago cerró diversas estaciones en Línea 2 debido a un tren detenido más del tiempo habitual por falla.

Hasta el momento hay cuatro estaciones sin funcionamiento: Hospital El Pino, Copa Lo Martinez, Observatorio y El Bosque.

La empresa de transporte dispuso de un justificativo para aquellas personas que se dirigían a sus trabajos o estudios y que llegaron o llegarán tarde debido a la situación.

“Hoy jueves 18 de noviembre, a las 07:12 horas, el servicio en Línea 2 presentó retrasos debido a un tren con falla que permaneció detenido por más tiempo del habitual en estación Lo Ovalle. Esta situación obligó a operar de manera parcial entre las estaciones Vespucio Norte y Franklin, lo que impactó en los tiempos habituales de traslado”, señala el justificativo.

Detallanque esa información “fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, app, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”.

Puedes descargar el justificativo haciendo click aquí.

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

País Será ley proyecto que regula nuevas exigencias para ingresar a carreras de pedagogía: Así funcionará
Sernac denuncia a 34 agencias de viajes ante el Ministerio Público por posible estafa y asociación indebida
Mineduc define calendario escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases en todo Chile?
Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?
Aumento de pensiones: ¿Cuáles son los dos nuevos beneficios para jubilados que entran en vigencia en enero de 2026?
Metro cierra 6 estaciones de la Línea 2 durante la mañana de este jueves