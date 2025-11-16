Cierran mesas en Nueva Zelanda: Resultados preliminares dan por ganadora a Jeannette Jara con más del 50%

La exministra del Trabajo fue seguida por Johannes Kaiser con 166 votos y José Antonio Kast con 123. Estas cifras deberán ser confirmadas por el Servel cuando cierren las mesas.

El proceso de elecciones 2025 ya terminó en algunos países en el extranjero, tal como es el caso de Nueva Zelanda, donde se impuso Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la DC.

Jara se impone en Nueva Zelanda

Debido a la diferencia horaria, en dicho país ya se cerraron las mesas de votación, por lo que ya se revelaron los primeros resultados parciales del conteo de votos.

Según los resultados preliminares, en Nueva Zelanda, Jara lideró tanto en la ciudad de Auckland como en la de Wellington, las dos ciudades con locales habilitados en ese país.

En el conteo de votos, la exministra del Trabajo obtuvo 653 preferencias (55,1%), siendo seguida por Johannes Kaiser con 166 votos (14%) y José Antonio Kast con 123 (10.3%).

Más atrás se ubicó Evelyn Matthei (112 votos), Franco Parisi (83 votos), Harold Mayne-Nicholls (27 votos), Marco Enríquez-Ominami (11 votos) y Eduardo Artés (9 votos).

Cabe recordar que son cifras preliminares que deberán ser confirmadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel) cuando cierren las mesas a las 18:00 horas de Chile.