Cierran 8 estaciones en Línea 5 del Metro de Santiago: Servicio solo opera entre Plaza de Maipú y Ñuble

Desde la empresa indicaron que la contingencia dice relación con un tren con "avería en estación Carlos Valdovinos".

Durante la mañana de este martes, desde Metro de Santiago informaron una contingencia que afectó la operación de la Línea 5, que une La Florida con Maipú.

Desde la empresa informaron a las 8:54 horas de este martes que el servicio solo está disponible desde Plaza de Maipú hasta Ñuble, debido a un tren con “avería en estación Carlos Valdovinos”.

09:05 hrs. Estaciones sin servicio de trenes en #L5 ❌️ Rodrigo de Araya

❌️Carlos Valdovinos

❌️Camino Agrícola

❌️San Joaquín

❌️Pedrero

❌️Mirador

❌️Bellavista de La Florida

❌️Vicente Valdés. https://t.co/0h17XVIE4O — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

Por lo tanto, permanecen cerradas ocho estaciones de la Línea 5: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

08:54 hrs. 🔴 Servicio disponible en #L5 desde Plaza de Maipú hasta Ñuble. Debido a tren con avería en estación Carlos Valdovinos. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 24, 2026

Finalmente, a las 9:34 horas, desde Metro informaron que se normalizó la frecuencia de trenes en el tramo afectado de la Línea 5.