Revelan que científico chileno intercambió correos con Jeffrey Epstein: Había solicitado recursos para un centro de física teórica

Eduardo Guendelman aseguró que solo contactó a Epstein a raíz de su filantropía por la ciencia y además sostuvo que nunca lo conoció en persona.

En medio del revuelo mundial por la liberación de documentos vinculados con el caso de Jeffrey Epstein, se han dado a conocer nuevos antecedentes relacionados con Chile.

De acuerdo a información de Radio Biobío, un científico chileno -de origen israelí- intercambió una serie correos electrónicos con Epstein: Eduardo Guendelman Israel (70), doctor en Física.

Guandelman es titulado de la Universidad de Chile, y además está vinculado al Instituto de Estudios Avanzados y Conferencias de Bahamas (BASIC) de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Israel.

Según el citado medio, el intercambio entre Guendelman y Epstein se produjo en una decena de correos, entre 2015 y 2019.

¿El motivo del diálogo? El científico chileno estaba en búsqueda de recursos para levantar un centro de física teórica en las Bahamas.

El primer correo que Guendelman le envió a Epstein, enviado el 18 de febrero de 2015, indicaba: “Me alegré mucho de saber que hubo una respuesta positiva respecto de mi consulta sobre un posible apoyo financiero de la Fundación Jeffrey Epstein VI para un centro de física teórica en Long Island, Bahamas”.

A pesar que en un principio Epstein le señaló que estaba interesado en el proyecto, dicho interés desapareció luego del paso de un huracán por Bahamas.

Luego del fenómeno climático, Guendelman le preguntó en qué estaba el proyecto, ante lo cual Epstein le respondió que “Disculpa, pero luego de ver la destrucción, Long Island se convierte en tóxica para un centro. Futura destrucción es posible. Perdón”.

Consultado sobre la situación por el citado medio, Guendelman aseguró que desconocía las acusaciones de índole sexual del pasado que se habían presentado contra Epstein.

Del mismo modo, sostuvo que se contactó con él a raíz de que era un filántropo interesado en la física. También negó haberlo conocido en persona.