“Fenómeno Parisi” exige “reflexión profunda”: Cicardini insta a Jara a un acercamiento para evitar un “riesgo” de ultraderecha

La diputada y senadora electa por Atacama, Daniella Cicardini, analizó el resultado de la primera vuelta presidencial en CNN Chile Radio. Reconoció la baja votación oficialista y la fuerza de Franco Parisi en el norte.

La senadora electa por la Región de Atacama, Daniella Cicardini, abordó en conversación con CNN Chile Radio los desafíos que enfrenta la candidatura de Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta presidencial e hizo un llamado a la autocrítica y a la conexión con los temas ciudadanos que movilizaron el voto hacia otras opciones, especialmente el de Franco Parisi y el Partido de la Gente (PDG).

Cicardini, quien obtuvo la primera mayoría porcentual en la elección senatorial a nivel nacional, reconoció que los resultados de la primera vuelta exigen una “reflexión profunda” dentro del oficialismo.

La parlamentaria destacó que en Atacama, por ejemplo, Parisi se llevó la primera mayoría, lo que obliga a mirar con detención el “fenómeno Parisi” y las razones de su adhesión.

“Creo que es ahí donde también uno tiene que mirar con mayor detención cuál es el fenómeno Parisi, porque también recibió esa adhesión ciudadana, cuáles son las propuestas. Y tengo la impresión (…) que hablaba con respecto a temas de abuso, de cómo afecta también los problemas de endeudamiento al bolsillo de los chilenos, de la gente común, de la clase media emergente. Y fíjese que han sido precisamente también los planteamientos que nosotros hemos hecho desde acá, desde el congreso. Por ejemplo, con el diputado Daniel Manouchehri, el no más cobros en UF, en algunos servicios importantes”, señaló la diputada.

¿Cómo capitalizar el voto Parisi para la segunda vuelta?

La senadora electa vinculó las propuestas de Parisi con las de su sector, como el “no más cobros en UF” en servicios esenciales o la eliminación del “registro histórico” de deudas en la banca (Dicom), argumentando que son temas que “conectan muy de cerca con lo que plantea también Jeannette Jara“.

Frente a este escenario, Cicardini fue enfática en la estrategia para la segunda vuelta, asegurando que es clave un acercamiento: “Jeannette Jara tiene que tener un acercamiento con Franco Parisi y ese es también el poder de convencimiento que vamos a hacer en la región de Atacama, para convencer a ese voto Parisi“.

La parlamentaria sugirió que Jara incorpore propuestas que lograron “calar” en ese electorado, como aquellas relacionadas con las morosidades. De hecho, apenas horas antes de la entrevista, la candidata Jara propuso un tope salarial de hasta 5 millones de pesos para funcionarios políticos, una idea que Cicardini calificó de “espectacular” y que comparte con el diputado Daniel Manouchehri.

“Me parece espectacular, de hecho, nosotros lo hemos conversado con el diputado Daniel Manouchehri, porque incluso lo planteamos en una propuesta de super sueldos en el estado, y creo que nadie puede ganar más que el presidente de la república. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo, creo que es una propuesta que también le hace sentido a la gente“, afirmó Cicardini, reconociendo el guiño a la agenda anti-abuso del PDG.

Este acercamiento, según la senadora electa, debe ser tanto formal, entre los candidatos, como territorial, y recalca la urgencia de convencer a ese electorado para evitar un triunfo de la ultraderecha.

“Hay un apoyo importante hacia los candidatos de derecha, que a mi juicio es un riesgo relevante para retrocesos en las conquistas en derechos sociales para nuestro país”, advirtió. La senadora electa destacó además que en regiones como Atacama y Coquimbo, donde con el diputado Daniel Manouchehri lograron “quebrar la tendencia nacional”, se ha levantado una agenda ciudadana y anti-abusos.

Críticas al despliegue en regiones y la promesa de un Senado más cercano

Al hacer una autocrítica a la campaña de primera vuelta de Jeannette Jara, Cicardini reconoció que la gira inicial fue correcta, pero lamentó que el despliegue no fuera suficiente en zonas clave: “Al cierre nos hubiese encantado de que nuestra candidata nos hubiese visitado, sobre todo, en la zona norte, donde sabíamos que el fenómeno Parisi estaba muy latente“.

La congresista destacó que el “fenómeno Parisi” es síntoma de que en regiones se ven postergación y un “Estado ausente”, una falencia que la campaña oficialista debe abordar con un discurso “más cercano con la comunidad” y explicando de forma “más simple” cómo se resolverán los problemas de la gente, sobre todo en materia de salud pública y seguridad.

En cuanto a su futuro en el Senado, la diputada electa fue sumamente crítica con la Cámara Alta, la cual, según las proyecciones, quedará igualada a 25 senadores por lado tras las elecciones.

“Tengo la impresión que el Senado a veces está desconectado, desatiende, es indolente ante las urgencias ciudadanas… pareciera ser que son intocables, porque no respetan las urgencias, les da lo mismo (…) como que si la gente pudiese esperar toda la vida”, sentenció.

Cicardini aseguró que su intención es “chasconear” a aquellos senadores que se creen “intocables” y que pondrá en el centro los temas de la gente, tal como lo ha hecho en la Cámara de Diputados, a pesar de que su estilo frontal le haya generado incomodidad en algunos sectores. “Yo no voy a llegar al Senado a ser amigos (…) me debo a la gente, es el pueblo atacameño que me ha dado un mandato expreso que tiene que ver con no decepcionar al pueblo“, concluyó.