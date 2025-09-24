“Aunque le duela a algunos, los vamos a necesitar”: Chomalí se suma al debate por regularización migrante que divide al agro

El arzobispo de Santiago respaldó la propuesta de Antonio Walker (SNA) y advirtió que Chile requerirá mano de obra extranjera en el futuro. Sus dichos se suman a la polémica que divide al agro, donde otros gremios calificaron la idea de “irresponsable”.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, se sumó este miércoles al debate sobre la regularización de inmigrantes con una postura que le da un espaldarazo a la idea planteada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, como una medida necesaria para enfrentar la falta de mano de obra.

En conversación con Radio Universo, el cardenal destacó el aporte de las personas migrantes en distintas áreas del país y señaló que “el no tener una mirada del bien enorme que hacen los migrantes en Chile me parece que es muy miope”.

“Familias honestas que no pueden quedar en ascuas”

Chomalí también apuntó a la falta de reconocimiento pleno hacia quienes trabajan en condiciones precarias: “Los tenemos en los campos, en miles de lugares, con papeles a medias. Eso no me parece justo, me parece más bien hipócrita”.

El arzobispo recalcó que quienes cometan delitos deben ser castigados, pero llamó a distinguir entre esos casos y las familias trabajadoras que buscan aportar. “Hay familias honestas, trabajadoras, que tienen dos o tres empleos, y no puede ser que los mantengan en ascuas”, afirmó.

El debate en el agro

Las palabras de Chomalí llegan en medio de una fuerte polémica en el sector agrícola. Más temprano, en CNN Chile Radio, el presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, calificó la propuesta de Walker como “irresponsable” y aseguró que “atenta básicamente contra el empleo laboral chileno”.

Según Guzmán, el problema de fondo no es la falta de trabajadores nacionales, sino los bajos salarios y la informalidad en el sector. “Si te das cuenta, por qué salen trabajadores chilenos a otros países es porque se paga un valor más alto”, explicó, acusando además a algunos empresarios de usar la contratación informal de migrantes para abaratar costos.

El dirigente sostuvo que una solución real debe pasar por la profesionalización del sistema laboral, con reglas claras, bancarización y pago de cotizaciones y seguros de salud, en lugar de limitarse a entregar visas de trabajo.

Chomalí, en tanto, advirtió que la migración será clave para enfrentar los desafíos demográficos del país. “Aunque le duela a algunas personas, nos guste o no nos guste, los vamos a necesitar porque en Chile la natalidad es baja y de aquí a cincuenta años tendremos una población extremadamente envejecida”, recalcó.

