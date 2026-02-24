País cable submarino

China responde a EE.UU por cable submarino: Embajador niega riesgos para la seguridad de Estados Unidos

Por Constanza Zambrano

24.02.2026 / 18:23

Ante las acusaciones de Estados Unidos sobre el proyecto del cable submarino, el embajador chino declaró que el proyecto obedece las leyes chilenas y que no va a socavar la seguridad regional de otros países.

El embajador de China, Niu Qingdao, visitó la comuna de Tomé y, en la instancia, se refirió a la polémica causada por el proyecto Chile–China Express (CCE), que derivó en que Estados Unidos revocara la visa de tres funcionarios públicos.

El proyecto busca mejorar la conectividad entre Chile y China a través de un cable submarino entre ambos países, conectando Hong Kong y Valparaíso. Sin embargo, la iniciativa ha derivado en sanciones por parte de Estados Unidos contra tres funcionarios del gobierno chileno, debido a que la administración estadounidense acusó que el proyecto atenta contra su seguridad.

En conversación con Radio Bío Bío, Qingdao negó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que el proyecto Chile–China Express (CCE) cumple con la legislación chilena.

“Proyectos como este cable submarino obedecen totalmente las leyes chilenas y no hacen ningún daño a la tercera parte, así que no van a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”, afirmó.

El embajador chino resaltó la importancia del proyecto, señalando que “significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital”.

Además, indicó que es importante mejorar la conectividad entre China y Chile, debido a que ambas naciones “son socios muy importantes”.

“Este proyecto satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes. Lo que hacen los funcionarios chilenos, en nuestra opinión, es muy favorable tanto a los intereses nacionales de Chile, como también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad”, declaró.

