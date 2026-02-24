China responde a EE.UU por cable submarino: Embajador niega riesgos para la seguridad de Estados Unidos

Ante las acusaciones de Estados Unidos sobre el proyecto del cable submarino, el embajador chino declaró que el proyecto obedece las leyes chilenas y que no va a socavar la seguridad regional de otros países.

El embajador de China, Niu Qingdao, visitó la comuna de Tomé y, en la instancia, se refirió a la polémica causada por el proyecto Chile–China Express (CCE), que derivó en que Estados Unidos revocara la visa de tres funcionarios públicos.

El proyecto busca mejorar la conectividad entre Chile y China a través de un cable submarino entre ambos países, conectando Hong Kong y Valparaíso. Sin embargo, la iniciativa ha derivado en sanciones por parte de Estados Unidos contra tres funcionarios del gobierno chileno, debido a que la administración estadounidense acusó que el proyecto atenta contra su seguridad.

En conversación con Radio Bío Bío, Qingdao negó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que el proyecto Chile–China Express (CCE) cumple con la legislación chilena.

“Proyectos como este cable submarino obedecen totalmente las leyes chilenas y no hacen ningún daño a la tercera parte, así que no van a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”, afirmó.

El embajador chino resaltó la importancia del proyecto, señalando que “significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital”.

Además, indicó que es importante mejorar la conectividad entre China y Chile, debido a que ambas naciones “son socios muy importantes”.

“Este proyecto satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes. Lo que hacen los funcionarios chilenos, en nuestra opinión, es muy favorable tanto a los intereses nacionales de Chile, como también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad”, declaró.