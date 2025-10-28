Chile y Francia firman acuerdo de cooperación militar: ¿Qué implica?

Las autoridades francesas señalaron que “Chile es un socio histórico, tanto en América Latina como en el Pacífico Sur, donde trabajamos juntos”.

Chile y Francia suscribieron un acuerdo sobre cooperación militar en el marco de la Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur.

Desde la cartera de Defensa señalaron que la firma de este acuerdo —llamado Arreglo Técnico-Marco sobre Cooperación Militar— marca un extenso proceso de negociación bilateral, iniciado en 2014.

El documento, que reemplaza el convenio bilateral anterior cuya vigencia expiró en 2016, fue firmado por la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, y el oficial general a cargo de las Relaciones Militares Internacionales del Estado Mayor General de las FF.AA. de Francia, almirante Hervé Hamelin.

El objetivo de este instrumento es establecer un “marco jurídico moderno y plenamente acorde con los desafíos contemporáneos, que permita a las FF.AA. de Chile y de Francia desarrollar actividades conjuntas de cooperación militar bajo condiciones de certeza y respaldo legal”, señaló el ministerio.

En el marco de la 10ª Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur, Chile y Francia suscribieron un nuevo acuerdo sobre Cooperación Militar, que moderniza y fortalece la histórica relación en materia de defensa entre ambos países. pic.twitter.com/SDKGDyBpMu — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) October 27, 2025

Detallaron que el acuerdo además habilita la ejecución conjunta de diversas iniciativas que, por su naturaleza, necesitan de un marco legal apropiado, tales como entrenamientos de fuerzas especiales, operaciones en submarinos, entrenamientos de pilotaje de helicópteros y ejercicios de montaña.

La ministra Adriana Delpiano sostuvo que “este acuerdo renueva y actualiza la importante cooperación bilateral entre Chile y Francia en el ámbito militar, permitiendo retomar los intercambios operacionales que resultan altamente beneficiosos para las Fuerzas Armadas de ambos países”.

“Podremos trabajar juntos y compartir experiencias y know-how de nuestras respectivas Fuerzas Armadas (…). En materia de Defensa, los vínculos de Chile son diversos y esta es una característica que queremos seguir fortaleciendo”, agregó la secretaria de Estado.

Por su parte, el almirante Hamelin afirmó que “Chile es un socio histórico, tanto en América Latina como en el Pacífico Sur, donde trabajamos juntos. La cooperación militar de Francia

con Chile es muy antigua, funciona bien con las FF.AA. Firmar este acuerdo permite reforzar nuestra relación”.