Chile y Ecuador sellan acuerdo para reducir controles aduaneros y agilizar exportaciones e importaciones

El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo permitirá reducir inspecciones y acelerar el despacho de mercancías entre ambos países, fortaleciendo el comercio bilateral y la seguridad de la cadena logística.

Las aduanas de Chile y Ecuador firmaron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) que busca facilitar y asegurar los procesos de importación y exportación entre ambas naciones, en el marco de los programas Operador Económico Autorizado (OEA). El instrumento permitirá agilizar el comercio exterior para las empresas certificadas, mediante la reducción de controles y una mayor priorización en el despacho de mercancías.

El acuerdo fue suscrito en Guayaquil por la directora nacional de Aduanas de Chile, Alejandra Arriaza, y el director general del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae), Sandro Castillo. Ambas autoridades destacaron que el ARM reconoce la compatibilidad de los requisitos de seguridad, validación y análisis de riesgo aplicados por los programas OEA de ambos países.

Arriaza subrayó que el convenio refuerza los vínculos internacionales y favorece el desarrollo económico asociado a las exportaciones e importaciones.

En tanto, Castillo afirmó que el acuerdo refleja la confianza institucional y el compromiso compartido por facilitar el comercio bajo estándares de la Organización Mundial de Aduanas y el Marco Normativo SAFE.

Con este instrumento, Chile y Ecuador se reconocen como socios confiables en comercio exterior, otorgando beneficios concretos a los operadores OEA, cuyos productos incluyen, entre otros, banano y químicos farmacéuticos desde Ecuador, y metales, vidrios y manufacturas plásticas desde Chile.

En el marco de su visita, la directora nacional de Aduanas de Chile también realizó una charla magistral a funcionarios del Senae y recorrió instalaciones portuarias en Guayaquil para conocer los procesos operativos y de fiscalización.