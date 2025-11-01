Chile y California refuerzan colaboración para enfrentar incendios forestales

Organizado por el Consejo Chile California (CCC), el encuentro reunió a representantes de CONAF, CAL FIRE, la Embajada de EE. UU., y los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura. La instancia permitió compartir experiencias y actualizar el Memorándum de Entendimiento (MOU) entre ambos territorios, centrado en la prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.

Autoridades chilenas y una delegación de expertos de California se reunieron en la 2° Conferencia Chile–California: Prevención, Gestión y Nuevas Tecnologías ante Incendios Forestales, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica frente a la próxima temporada de incendios 2025–2026.

Organizado por el Consejo Chile California (CCC), el encuentro reunió a representantes de CONAF, CAL FIRE, la Embajada de EE. UU., y los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura. La instancia permitió compartir experiencias y actualizar el Memorándum de Entendimiento (MOU) entre ambos territorios, centrado en la prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.

“Los incendios forestales se han transformado en una de las manifestaciones más dramáticas del cambio climático. Este desafío trasciende fronteras: tanto en Chile como en California hemos sido testigos de cómo las temporadas de incendios son cada vez más extensas y severas. En este marco, la colaboración entre CONAF y CAL FIRE constituye un ejemplo concreto de cómo el intercambio técnico y operativo puede traducirse en mejoras muy relevantes en la preparación y respuesta frente a emergencias, y fortalecer nuestras capacidades de prevención, respuesta y gestión”, aseguró Gloria de la Fuente, Ministra(s) de Relaciones Exteriores.

Durante el seminario se destacó el uso de tecnologías como inteligencia artificial, sensores remotos y drones en la detección y manejo del fuego, así como la importancia de la cooperación multisectorial. La delegación estadounidense también visitará la Región del Biobío para realizar actividades técnicas y comunitarias antes de regresar a California.