Chile ofrece apoyo a Argentina ante incendios que afectan a la Patagonia

El canciller Alberto Van Klaveren confirmó la disposición del país a colaborar en las labores de control y extinción de los incendios forestales que han consumido miles de hectáreas y puesto en alerta a comunidades en la región patagónica.

El Gobierno manifestó su disposición a colaborar con Argentina en la emergencia provocada por los incendios forestales que han afectado la Patagonia durante la última semana.

A través de su cuenta en X, el canciller Alberto Van Klaveren señaló: “Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación“. Añadió que “en momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

La actual emergencia se produce apenas un año después de que la región enfrentara los peores incendios en las últimas tres décadas, un escenario que ha puesto a prueba tanto a los sistemas oficiales como a las redes comunitarias de combate del fuego.

Uno de los focos más críticos se encuentra en Puerto Patriada, a unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, donde el fuego ha consumido más de 5.500 hectáreas.

Brigadistas y voluntarios trabajan sin descanso para contener las llamas, que han rodeado la localidad de Epuyén, un pequeño poblado de poco más de 2.000 habitantes situado entre un lago de origen glaciar y cerros con bosques nativos.

El incendio comenzó el lunes y, pese al esfuerzo de los equipos de emergencia, avanzó rápidamente, obligando a evacuar a cerca de 3.000 turistas en Puerto Patriada y a 15 familias en Epuyén. Más de una decena de viviendas fueron destruidas.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, advirtió que las próximas 48 horas serán cruciales para contener el avance del fuego, debido a las condiciones climáticas adversas previstas para el fin de semana.