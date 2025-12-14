Tiroteo en playa de Australia: Chile condena “acto de violencia injustificado” y envía condolencias a familias de las víctimas

El ataque provocó la muerte de al menos 11 personas.

Chile expresó su pesar por el ataque ocurrido en la playa de Bondi en Sídney, Australia.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, informó que en el tiroteo murieron 11 personas y que uno de los perpetradores fue asesinado y otro está bajo custodia, señaló la autoridad.

El ataque, realizado durante el primer día de Janucá, tenía como objetivo a la comunidad judía de Australia y fue calificado como terrorista.

Lee también: Australia: Al menos 11 personas murieron en tiroteo dirigido a la comunidad judía en playa Bondi

“El Gobierno de Chile expresa su profundo pesar por el ataque perpetrado en Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante la celebración de Jánuca, que provocó la muerte de al menos 11

personas y dejó numerosos heridos”, manifestó Cancillería en un comunicado.

El escrito señala: “El Gobierno de Chile transmite su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y a todos quienes se han visto afectados. También expresa su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo”.

Las autoridades también afirmaron que “Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio”.