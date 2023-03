Este lunes, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán le dio un ultimátum al Gobierno, exigiendo que dé urgencia a los proyectos que tengan relación con la seguridad.

Dirigentes, parlamentarios y ex ministros de Chile Vamos se reunieron en el exterior del Palacio de La Moneda para exigir que se acelere la tramitación de la Ley Nain 2, proyecto que endurece las penas por ataques a funcionarios de Carabineros.

La situación ocurre tras el asesinato de la sargento de la institución Rita Olivares durante un procedimiento en Quilpué.

¿Qué dijo Chahuán?

“Le queremos señalar al Gobierno que nosotros no vamos a legislar ningún proyecto más si es que no se pone urgencia a los proyectos de seguridad ciudadana y se despachan del Parlamento”, expresó el parlamentario.

Chahuán indicó que “exigimos la suspensión de la semana regional y la distrital en la Cámara de Diputados y en el Senado, para tratar de manera urgente”.

Finalmente, el senador sostuvo que “lo que ayer ocurrió con el crimen atroz de la sargento Rita Olivares, que nos tocó acompañar a los carabineros en la Tenencia Belloto, excede de todo límite”.

“Se requiere, presidente, fortaleza al sentido de autoridad, a Carabineros y a la PDI. Hoy día no se sienten respaldados. Por tanto, el mensaje al Gobierno: no vamos a legislar ningún proyecto más si no se da urgencia y se despachan los proyectos de seguridad pública. Sistema integrado de inteligencia, estatuto de las policías, entregar todas las herramientas de una vez por todas y, por su puesto, despacho urgente la próxima semana de la Ley Nain 22″, sentenció.