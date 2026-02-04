País incendios forestales

CGE deberá pagar $400 millones a vecinos de Navidad por responsabilidades en incendio forestal de 2019

Por Constanza Zambrano

04.02.2026 / 22:21

El juzgado determinó que el incendio de 2019 en Navidad se produjo debido a una deficiente mantención del cableado eléctrico de CGE.

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Compañía General de Electricidad (CGE) a pagar una millonaria indemnización a vecinos del sector La Polcura, al considerar que la empresa tuvo responsabilidad en el incendio forestal ocurrido en enero de 2019 en la comuna de Navidad, Región de O’Higgins.

El fallo de primera instancia determinó que no hubo intervención de terceros y que el incendio se originó por la falta de mantención del cableado eléctrico de la compañía en la zona.

El siniestro, que se extendió por tres días, afectó a 12 familias y consumió cerca de 336 hectáreas. Por esta razón, CGE deberá indemnizar con un monto total de $400 millones por concepto de daño moral, suma que será distribuida entre los 11 demandantes de la causa.

La defensa de la empresa eléctrica alegó intervención de terceros en sus instalaciones, sosteniendo que una persona habría serruchado uno de los postes, lo que provocó el corte del conductor eléctrico que posteriormente originó el incendio.

Sin embargo, esta versión fue descartada por el juez Manuel Figueroa Salas, quien detalló que ningún testigo constató dicho hecho y que el informe de DICTUC calificó esa hipótesis como “poco probable”, considerando la altura del poste y la naturaleza del corte de la herramienta.

Además, el magistrado agregó que, de haberse producido lo señalado por CGE, el cable no debería haberse cortado, lo que implicaría que este no cumplía con las normativas chilenas correspondientes.

Las pruebas en contra de CGE

El juez concluyó que la compañía fue responsable del origen del incendio forestal de 2019 en Navidad, debido a la falta de mantención de una instalación antigua.

Entre las pruebas consideradas por la justicia se encuentran:

  • Se acreditó que los cables tenían 20 años de antigüedad y que la empresa no realizó mantenciones.
  • El informe pericial medioambiental de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que concluyó que el incendio fue provocado por un “accidente eléctrico por negligencia y/o descuido de la empresa”.
  • CGE no entregó el tramo de cable dañado para su análisis, lo que impidió determinar con precisión la causa de la rotura.
  • Pese a tratarse de condiciones climáticas previsibles, la empresa no realizó mantenciones al cableado para reforzar su resistencia frente a los fuertes vientos de la zona.

